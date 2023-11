Rollstuhlfahrerin verstorben

Nr. 2190

Die 27-jährige Rollstuhlfahrerin, die am 20. November bei einem Verkehrsunfall in Marzahn verletzt wurde, ist gestern Abend in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Erstmeldung Nr. 2151 vom 21. November 2023: Rollstuhlfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Gestern Morgen kam es in Marzahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Rollstuhlfahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem Wagen gegen 9.20 Uhr den Arendsweg und bog nach rechts auf die Rhinstraße ab. Dabei übersah sie offenbar die 27-jährige Rollstuhlfahrerin, die die Rhinstraße bei Grün überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Rollstuhlfahrerin mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Sie musste operiert und intensivmedizinisch betreut werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt, stand aber beim Eintreffen der Einsatzkräfte sichtbar unter dem Eindruck des Geschehens. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.