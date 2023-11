Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nr. 2122

Gestern Abend ging der Polizei in Schöneberg ein mutmaßlicher Drogenhändler ins Netz. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes alarmierte die Polizei, nachdem er gegen 19.40 Uhr einen schlafenden Mann in einem Auto bemerkt hatte, das mit laufendem Motor auf der Zufahrt einer Schule am Barbarossaplatz stand und offenbar zuvor gegen das Zufahrtstor gefahren war. Die Einsatzkräfte weckten den Mann. Bei der Durchsuchung des 33-Jährigen nach Ausweispapieren und der anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung des Autos fanden die Einsatzkräfte verschiedene Betäubungsmittel. Der Mann musste sich im Gewahrsam einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen. Das Auto und das Mobiltelefon des Tatverdächtigen wurden beschlagnahmt. Anschließend wurde der Mann an das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.