Nach Einbruch in Einfamilienhaus festgenommen

Nr. 2099

Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 48 nahmen gestern Abend in Rudow zwei mutmaßliche Einbrecher fest. Die 35 und 37 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, gegen 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Buchbinderweg eingedrungen zu sein, wobei sie von der Besitzerin und deren Sohn bemerkt wurden. Der Sohn alarmierte über den Notruf die Polizei. Einsatzkräfte in ziviler Kleidung konnten die beiden Tatverdächtigen im Nahbereich festnehmen. In einem Rucksack, den der 35-Jährige bei sich trug, wurden Einbruchwerkzeuge und Wertgegenstände gefunden. Der 37-Jährige hatte ein gefälschtes Personaldokument bei sich. Beide Männer kamen in einen Polizeigewahrsam und wurden von dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übergeben. Die Tatverdächtigen sollen heute zum Erlass von Haftbefehlen einem Richter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen, auch zur Herkunft der Wertgegenstände, dauern an. (ms)

Umfangreiche Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter der Servicetelefonnummer (030) 4664-979999 und auf der Internetseite https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und-einbruch/ der Polizei Berlin. Unter der Servicenummer können auch kostenfreie Termine vor Ort in Privathaushalten und Gewerbebetrieben zum Thema Einbruch-Prävention vereinbart werden. Zusätzliche Informationen zum Thema finden Sie auch unter http://www.k-einbruch.de.