Mutmaßliche Autodiebe auf frischer Tat ertappt

Nr. 2073

In der vergangenen Nacht hat die Polizei in Tempelhof zwei mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Die beiden 26 und 27 Jahre alten Männer, die sich gegen 0.05 Uhr an einem am Fahrbahnrand der Alboinstraße geparkten Auto zu schaffen machten, fielen der Besatzung eines Streifenwagens auf. Als die beiden Tatverdächtigen die Polizeikräfte bemerkten, flüchteten sie zunächst, konnten aber kurze Zeit später in der Nähe festgenommen werden. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass das Duo das Auto bereits gewaltsam geöffnet hatte. Beide Männer sind schon bei früheren Eigentumsdelikten als Tatverdächtige in Erscheinung getreten. Bei der Festnahme verhielt sich der 26-Jährige aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Das Duo musste sich im Gewahrsam einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde der Kriminalpolizei der Direktion 4 für weitere Ermittlungen übergeben. Das Auto der Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt.