Radfahrer und Fußgängerin stoßen zusammen

Nr. 2070

In Lichtenberg wurde heute früh eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 6.40 Uhr der 56-jährige Fahrradfahrer mit seinem Rad den Radweg der Frankfurter Allee von der Alfredstraße kommend in Richtung Magdalenenstraße, als die 70 Jahre alte Fußgängerin auf den Radweg trat. Der Radfahrer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen bzw. ausweichen konnte, kollidierte mit der Seniorin. Diese stürzte und verletzte sich. Der Zweiradfahrer blieb unverletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 70-Jährige mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, in welchem sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.