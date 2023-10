Denkmal beschmiert

Nr. 2029

Eine Passantin zeigte gestern Nachmittag eine Sachbeschädigung an einem Denkmal in Lichtenberg an. Gegen 14.45 Uhr hatte die Anwohnerin aufgesprühte Hakenkreuze an einem Denkmal in einer Grünanlage an der Schulze-Boysen-Straße und an einem nahegelegenen Mülltonnenverschlag festgestellt. Die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.