Nr. 1946

Zu einer Sachbeschädigung an einem Funkmast eines Telekommunikationsunternehmens wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 34 gestern Vormittag nach Lichtenberg gerufen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand stellten Mitarbeitende einer Baufirma nach der Aufnahme ihrer Arbeit gegen 8 Uhr ein mutmaßlich durch ein Feuer beschädigtes Kabel an dem Funkturm in der Herzbergstraße fest und informierten die Polizei. In unmittelbarer Nähe des Turms stand ein Pkw-Anhänger der Baufirma, der mit einem Graffiti beschmiert war. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zu den beiden Sachbeschädigungen übernommen. Die Ermittlungen dauern an.