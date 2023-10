Verletzte Radfahrerin in Krankenhaus verstorben

Nr. 1913

Eine Radfahrerin, die Ende September in Hellersdorf mit ihrem Rad gestützt war, ist gestern Nachmittag in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll die 43-jährige Frau am Samstag, den 30. September, gegen 18 Uhr in der Hellersdorfer Straße unterwegs gewesen und soll in Höhe des U-Bahnhofs Kaulsdorf-Nord ohne Fremdeinwirkung aus bislang unbekannten Gründen gestürzt sein und sich dabei verletzt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die Polizei wurde nicht zum Unfallort hinzugerufen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden deshalb erst gestern von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte aufgenommen und dauern an.