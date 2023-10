Antisemitische Schmierereien an den Resten der Berliner Mauer

Nr. 1874

Gestern Nachmittag alarmierte ein Anwohner die Polizei, nachdem er antisemitische Schmierereien an der Spreeseite der Reste der Berliner Mauer in Friedrichshain bemerkt hatte. Gegen 14.30 Uhr teilte der Anrufer mit, dass auf einer Fläche von 40 × 150 cm an den Mauerresten in der Mühlenstraße in Höhe des Rummelsburger Platzes eine antisemitische Parole sowie fünf Hakenkreuze angebracht worden waren. Die Einsatzkräfte überdeckten die Schmierereien. Für die endgültige Beseitigung wird die objektverantwortliche Stiftung sorgen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin ermittelt nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Sachbeschädigung.