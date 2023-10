Familien auf Spielplatz antisemitisch beschimpft

Nr. 1865

Gestern Nachmittag sollen mehrere Familien in Marzahn auf einem Spielplatz beleidigt worden sein. Ein unbekannter Mann soll gegen 18 Uhr auf einem Hof in der Mehrower Allee spielende Kinder sowie deren Aufsichtspersonen mit antisemitischen Äußerungen beleidigt und eine Familie mit Migrationsgeschichte bespuckt haben. Zudem soll er den Hitlergruß gezeigt und mit einer andeutenden Handbewegung eine Schussabgabe simuliert haben. Der Tatverdächtige soll sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt haben. Die weiteren Ermittlungen zu dem angezeigten Sachverhalt hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.