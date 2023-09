Fahrradfahrerin verstirbt am Unfallort

Nr. 1792

In Müggelheim ist gestern Abend eine Frau nach einem Verkehrsunfall verstorben. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 56-Jährige mit ihrem Elektro-Fahrrad gegen 20 Uhr gemeinsam mit ihrem Sohn im Jugendalter auf der Fahrbahn der Odernheimer Straße in Richtung Alt-Müggelheim. In dieselbe Richtung war zu dieser Zeit ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe unterwegs. Zwischen der Norheimer Straße und der Birkweilerstraße wurde die Radfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von dem Bus überrollt. Die Frau zog sich dabei derart schwere Kopfverletzungen zu, dass sie noch am Unfallort verstarb. Für die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache vermaßen Kräfte des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes die Unfallstelle. Der Bus und das Elektrofahrrad wurden für die Spurensuche sichergestellt. Der Sohn und Angehörige standen unter Schock und wurden seelsorgerisch betreut. Der 47 Jahre alte Busfahrer stand ebenfalls unter dem Eindruck der Geschehnisse und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Odernheimer Straße war für die Unfallaufnahme zwischen Norheimer Straße und Alt-Müggelheim etwa fünf Stunden lang komplett gesperrt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der zuständigen Polizeidirektion 3 (Ost).