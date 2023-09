Durchsuchungen bei sogenannter „Rechtsrock“-Musikband

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1660

Seit heute Morgen 6 Uhr vollstreckten Ermittlerinnen und Ermittler in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen unter Leitung des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes Berlin und der Staatsanwaltschaft Berlin mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Tatverdachts der Volksverhetzung bei einer Musikband, die dem sogenannten „Rechtsrock“ zuzuordnen sein soll. Die Band soll im Jahr 2021 eine CD veröffentlicht haben, die mindestens ein Lied mit nationalistischen und rassistischen Passagen beinhalten soll.

Durchsucht wurden die jeweiligen Wohnanschriften der sieben Bandmitglieder im Alter von 36 bis 58 Jahren. Es konnten Datenträger und Kommunikationsmittel beschlagnahmt werden. In Berlin waren rund 30 Einsatzkräfte an den Maßnahmen beteiligt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Datenträger, dauern an.