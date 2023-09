Nr. 1634

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich in der vergangenen Nacht in Köpenick. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 83-jähriger Mann gegen 2 Uhr auf dem Müggelheimer Damm aus Richtung Köpenick kommend in Richtung Müggelheim unterwegs. Am Ende einer gestreckten Linkskurve kurz vor der Ortslage Müggelheim, kam der Fahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 83-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen an Kopf, Rumpf und Beinen. Alarmierte Rettungskräfte befreiten ihn erfolgreich aus seinem Fahrzeug. Der Kraftfahrer verstarb, trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, wenig später noch am Unfallort. Polizisten verständigten Angehörige über den Tod des Mannes. Zu den Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme blieb der Müggelheimer Damm bis gegen 6.20 Uhr gesperrt. Zur Unfallaufnahme wurden ein Rechtsmediziner, ein Unfallgutachter und Spezialisten der Spurensicherung des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Der Leichnam und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Unfall- und Todesursache dauern an.