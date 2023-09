Radfahrer verletzt

Nr. 1589

In Pankow wurde gestern Nachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr eine 46-Jährige gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pkw die Prenzlauer Allee in Richtung Prenzlauer Promenade. An der Kreuzung Prenzlauer Allee/Wichertstraße/Grellstraße wollte sie rechts in die Grellstraße abbiegen. Sie hielt beim Rechtsabbiegen auf dem Radweg an, um die Radfahrer passieren zu lassen, übersah jedoch einen 17-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.