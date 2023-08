Mann homophob beleidigt und geschlagen

Nr. 1419

Ein junger Mann rief in der vergangenen Nacht die Polizei nach Charlottenburg. Der 19-Jährige zeigte an, dass er kurz zuvor gegen 1.45 Uhr in der Budapester Straße zu Fuß unterwegs zu einer Kneipe war, als er in Höhe des Bikini-Hauses von einem unbekannt gebliebenen Mann auf Arabisch angesprochen, homophob beleidigt und ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend sei der Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 19-Jährige wurde an der Wange verletzt und lehnte eine medizinische Versorgung ab. Die Ermittlungen zu der Beleidigung und der Körperverletzungen dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.