Überfall auf Tankstelle – Täter gefasst

Nr. 1393

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Mittag vier männliche Personen im Alter von 15, 21 und 24 Jahren in Heiligensee fest, die verdächtigt werden, eine Tankstelle überfallen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen betraten drei maskierte Tatverdächtige gegen 13 Uhr eine Tankstelle in der Ruppiner Chaussee, ein Vierter blieb außerhalb stehen. Einer von ihnen hielt eine Waffe in der Hand und zielte damit auf die 47-jährige Tankstellenangestellte. Kurz darauf betrat ein 60-jähriger Mann den Verkaufsraum. Das Trio flüchtete daraufhin aus der Tankstelle. Alle Tatverdächtigen entfernten sich in unterschiedliche Richtungen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei nahmen die Verfolgung erfolgreich auf und konnten alle vier kurz nach dem Überfall an unterschiedlichen Orten festnehmen. Bei einem der 21-Jährigen konnte die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, sichergestellt werden. Im Nahbereich der Tankstelle wurde ein Schusswaffenmagazin gefunden und ebenfalls ein paar Handschuhe. Die 47-jährige Angestellte stand deutlich unter dem Eindruck des Erlebten. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Der 60-jährige Mann blieb unverletzt. Die vier Tatverdächtigen kamen zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Danach wurden sie einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.