Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 1308

Zu einer heute veröffentlichten Polizeimeldung zu einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag in Mariendorf ereignet haben soll, bittet die Polizei Berlin um Mithilfe.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtenden Radfahrer bzw. zum Unfallablauf machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-472800 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zeuginnen und Zeugen können auch die Internetwache nutzen.

Erstmeldung Nr. 1304 vom 28.07.2023: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden

Gestern Nachmittag kam es in Mariendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Fahrrad gegen 16.45 Uhr den Mariendorfer Damm in Richtung Ullsteinstraße, als sie von einem unbekannten Mann mit seinem Fahrrad auf Höhe der Markgrafenstraße überholt worden sein soll. Während des Überholmanövers sollen sich die Lenker beider Fahrräder berührt haben, wodurch die 56-Jährige stürzte und im Bereich des Rumpfes verletzt wurde. Nach dem Verkehrsunfall flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, in welchem sie notoperiert wurde. Lebensgefahr soll keine bestehen. Die weiteren Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.