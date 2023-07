Sachbeschädigung durch Feuer, eingeschlagene Scheiben und Farbschmierereien

Nr. 1296

In der vergangenen Nacht brannten zwei Fahrzeuge auf einem Firmenparkplatz der Deutschen Bahn in Mitte. Gegen 2 Uhr wurde die Polizei in die Caroline-Michaelis-Straße gerufen, nachdem Anwohner laute Knallgeräusche bemerkten. Auf dem Parkplatz der Deutschen Bahn standen zwei Pkw in Flammen, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Die beiden Autos brannten im Frontbereich fast vollständig aus. Da einer der brennenden Pkws unter einem Baum stand, wurde auch dieser stark beschädigt. Weiterhin wurden an zwei Gebäudefronten mehrere Glasscheiben derart beschädigt, dass das Sicherheitsglas splitterte, aber noch in den Rahmen verblieb. Zusätzlich wurde die Eingangstür des Gebäudes großflächig mit einem schwarzen Schriftzug beschmiert. Verletzte Personen gab es nicht. Da nach bisherigem Erkenntnisstand von einer politisch motivierten, vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen wird, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.