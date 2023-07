Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Nr. 1265

Gestern Nachmittag erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg Beinverletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden müssen. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr gegen 15 Uhr der 35-jährige Fahrer eines Sattelzuges mit diesem die Frankfurter Allee in Richtung Alt-Friedrichsfelde. Als der Lkw-Fahrer an der Einmündung nach rechts in die Buchberger Straße abbiegen wollte, kollidierte er mit dem 55 Jahre alten Radfahrer, der in der gleichen Richtung auf dem Fahrradschutzstreifen geradeaus fuhr. Der 55-Jährige stürzte mit seinem Fahrrad und wurde in der Folge vom rechten vorderen Rad der Zugmaschine im Bereich der Beine überrollt. Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten am Unfallort. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) bereits am Unfallort übernommen.