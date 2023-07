Trio versucht Auto zu stehlen

Nr. 1251

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte einen mutmaßlichen Autodieb fest. Laut Zeugenaussagen sei der Festgenommene gemeinsam mit zwei weiteren Männern gegen 0.30 Uhr im Kablower Weg in Bohnsdorf auf das Grundstück eines Einfamilienhauses über den Zaun geklettert. Das Trio habe sich für den auf dem Grundstück geparkten Wagen interessiert. Plötzlich haben sie mit einem eigenen Fahrzeug die Flucht ergriffen. Alarmierte Polizeikräfte folgten dem Trio. Bei ihrer Flucht touchierten sie mit ihrem Auto einen Einsatzwagen der Polizei und setzten ihre Fahrt fort. Hierbei wurde ein weiteres Polizeifahrzeug beschädigt. In Höhe Adlergestell stoppten Polizeikräfte das flüchtige Fahrzeug. Alle drei Insassen rannten dann in ein Waldstück, in dem ein 35-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden konnte. Seine beiden Komplizen entkamen unerkannt. Der 35-Jährige wurde für ein Fachkommissariat für Kfz-Delikte eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.