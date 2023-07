Radfahrerin bei Verkehrsunfall verstorben

Nr. 1228

Gestern Vormittag kam es in Köpenick zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin tödlich verletzt wurde. Gegen 10.40 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Lastwagen die Salvador-Allende-Straße von der Wendenschloßstraße kommend. An der Kreuzung zur Pablo-Neruda-Straße bog er nach rechts ab. Dabei übersah der Mann die 74-jährige Radfahrerin, welche die Salvador-Allende-Straße geradeaus auf dem dortigen Radweg in Richtung des Müggelheimer Damms befuhr. Dabei erfasste er die Radfahrerin seitlich, wodurch sie unter das Fahrzeug geriet und überrollt wurde. Auf Grund der erlittenen Verletzungen verstarb die 74-jährige Radfahrerin noch am Unfallort. Der 51-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden zur Unfallrekonstruktion sichergestellt. Das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen.