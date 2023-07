Messerangriff nach Streitigkeiten

Nr. 1124

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Rummelsburg durch mehrere Messerstiche verletzt. Nach ersten Erkenntnissen gerieten gegen 23 Uhr zwei Männer in einer als WG genutzten Wohnung in der Skandinavischen Straße zunächst in verbale Streitigkeiten. Im Verlauf der sich anschließenden körperlichen Auseinandersetzung soll ein 27-jähriger Mann mehrfach mit einem Messer auf seinen 36-jährigen Mitbewohner eingestochen haben. Alarmierte Polizeikräfte konnten den 27-Jährigen noch in der Wohnung vorläufig festnehmen. Der 36-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht, dort operiert und verbleibt stationär. Sein 27-jähriger Kontrahent wurde ebenfalls zur stationären Behandlung in ein anderes Krankenhaus gebracht. Ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.