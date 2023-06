Mann homophob beleidigt und bedroht

Nr. 0987

Vor den Augen und Ohren mehrerer Passanten soll ein Mann gestern Abend in Gesundbrunnen durch einen bislang Unbekannten homophob beleidigt und bedroht worden sein. Nach Angaben des 35-Jährigen soll er gegen 20.40 Uhr auf dem Gehweg der Badstraße Ecke Grüntaler Straße gemeinsam mit seinem 28 Jahre alten Freund unterwegs gewesen sein und dabei mit ihm eine lautstarke Diskussion geführt haben, in die sich plötzlich drei Jugendliche eingemischt hätten. Zu dem Trio soll sich im weiteren Verlauf der ältere Bruder eines der Jugendlichen gesellt haben, der den 35-Jährigen mehrfach homophob beleidigt und zudem bedroht haben soll. Als der Beleidigte die Polizei alarmierte, entfernte sich das jugendliche Trio und auch der Tatverdächtige in Richtung Gesundbrunnen.

Die weiteren Ermittlungen zu den angezeigten Straftaten wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.