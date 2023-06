Nr. 0938

In Lichtenberg wurden vergangene Nacht mehrere Fahrzeuge in Brand gesteckt. Kurz nach Mitternacht bemerkte eine Zeugin mehrere in Flammen stehende Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Einmündung Gürtelstraße/Wilhelm-Guddorf-Straße und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen der fünf brennenden Fahrzeuge. In einem der Fahrzeuge befanden sich Werkzeug und eine Vielzahl Materialien, sodass dieses zur Eigentumssicherung sichergestellt wurde. Dazu wurde ein Transportunternehmen angefordert, welches das Auto auf ein Sicherstellungsgelände bringen sollte. Zur Sicherung dieses Wagens blieben Einsatzkräfte am Fahrzeug. Während der Wartezeit bemerkten die sichernden Einsatzkräfte gegen 2 Uhr zwei weitere in Flammen stehende Fahrzeuge, gut 35 Meter von den vorherigen entfernt, und alarmierten die Feuerwehr. Die löschte auch an diesen Fahrzeugen die Flammen. Eine unmittelbare Absuche der Umgebung nach Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. In beiden Fällen ermittelt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes wegen des Verdachts der Brandstiftung.