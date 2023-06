Festnahme nach Diebstahl und Betrug

Nr. 0925

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte in Wilmersdorf einen Mann wegen des Verdachts eines Diebstahls aus einem Fahrzeug sowie wegen des Verdachts des Betruges in mehreren Fällen fest. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 37-jährige Tatverdächtige gegen 22.15 Uhr in der Meierottostraße das Fahrzeug einer 38- jährigen Frau aufgebrochen und sich die Handtasche samt Portemonnaie mit Geld und Kreditkarten sowie Airpods gegriffen. Wenig später habe die Frau den mutmaßlichen Dieb durch die Airpods geortet, welcher dann von dem 37-jährigen Freund der Frau festgehalten wurde. Die eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten fanden bei der Festnahme des 37-Jährigen weiteres Diebesgut sowie einen Nothammer, den sie als mutmaßliches Tatmittel beschlagnahmten. Die Frau konnte während der Anzeigenaufnahme feststellen, dass ihre Geldkarten zwischenzeitlich bereits für diverse Abbuchungen genutzt wurden und sperrte diese sofort. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Einbrecher in einen Polizeigewahrsam und überstellten ihn dort dem zuständigen Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West), das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.