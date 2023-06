Die Fragen der Ermittlerinnen und Ermittler:

Wer kann Hinweise zur Identität des Verstorbenen geben?

Wo wird ein junger Mann, auf den die Beschreibung passt, vermisst?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de, über die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.