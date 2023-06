Drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Nr. 0913

Kräfte des Polizeiabschnitts 28 und einer Einsatzhundertschaft nahmen in der vergangenen Nacht in Charlottenburg drei mutmaßliche Einbrecher fest. Die Männer im Alter von 31, 32 und 33 Jahren stehen im Verdacht, gegen 1.30 Uhr ein Fenster einer Arztpraxis in der Otto-Suhr-Allee eingeschlagen zu haben, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Ein Anwohner hatte ein lautes Klirren gehört und den Polizeinotruf gewählt. Als die Männer den Zeugen sahen, liefen sie davon. Die zum Ort entsandten Beamtinnen und Beamten stellten die drei Tatverdächtigen, von denen zwei Verletzungen an den Händen aufwiesen, im Umfeld des Tatorts fest. Wenige Meter neben ihnen fanden sie das mutmaßliche Tatwerkzeug sowie benutzte Handschuhe, die als Beweismittel sichergestellt wurden. Die Einsatzkräfte brachten die drei Männer in einen Polizeigewahrsam, von dem aus sie der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben wurden. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Einbruchs dauern an.