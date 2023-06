Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0902

Gestern Mittag kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Auto die Holzmarktstraße in Richtung Stralauer Straße, als sie mit einem 21-jähriger Radfahrer zusammenstieß, der vom rechtsseitigen Radweg der Holzmarktstraße nach links in die Brückenstraße abbog. Infolgedessen stürzte der Heranwachsende, erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).