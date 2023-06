Bei Zusammenstoß überschlagen

Nr. 0892

Gestern Abend kam es in Tempelhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 37-jähriger Autofahrer befuhr gegen 18.20 Uhr die Boelckestraße in Richtung des Werner-Voß-Damms. Auf Höhe der Hoeppnerstraße wechselte der Autofahrer in den baulich getrennten Gegenverkehr und gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmende. Mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit überfuhr der Autofahrer dann eine Mittelinsel, um wieder in die Fahrbahn für seine Richtung zu kommen. Hierbei stieß er seitlich mit dem Fahrzeug einer 32-jährigen Autofahrerin zusammen, die unverletzt blieb. In Folge des Zusammenstoßes prallte das Auto des 37-Jährigen gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Darüber hinaus wurde noch ein weiteres geparktes Auto durch den Aufprall beschädigt. Der 37-Jährige schien unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen und hatte eigenen Angaben nach Medikamente zu sich genommen. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt und zu einem Sicherstellungsgelände transportiert. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er klagte über Schmerzen im Bauch und kam zur weiteren Behandlung sowie zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus, aus dem er sich im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, entgegen des ärztlichen Rates, selbst entließ. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.