Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0873

Gestern Nachmittag kam es in Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 17.20 Uhr befuhr der Kradfahrer die Fanningerstraße in Richtung der Bürgerheimstraße. An der Kreuzung Fanningerstraße Ecke Atzpodienstraße fuhr der 21-Jährige an wartenden Autos vorbei, missachtete das dortige Stoppschild und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines vorfahrtsberechtigten 66-jährigen Autofahrers, der die Atzpodienstraße in Richtung der Rüdigerstraße befuhr. In Folge des Unfalls stürzte der Motorradfahrer und blieb auf dem Gehweg liegen. Der Autofahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Pkw, wodurch wiederum drei weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und verblieb auf Grund seiner Verletzungen stationär. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.