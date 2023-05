Gemeinschaftlicher Diebstahl - Vier Jugendliche gefasst

Nr. 0861

Einsatzkräfte der Polizei nahmen heute früh vier mutmaßliche Diebe in Reinickendorf fest, nachdem sie diese bei einem Autoeinbruch beobachtet hatten. Die Besatzung eines Streifenwagens sah gegen 3.30 Uhr in der Residenzstraße vier männliche Jugendliche, die die Scheibe eines geparkten Autos einschlugen. Das Quartett begab sich in den Wagen und konnte dort überwältigt werden, als es den Fahrzeuginnenraum durchwühlte. In der Nähe des Tatortes konnte ein weiteres Fahrzeug mit eingeschlagenem Beifahrerfenster festgestellt werden. Die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren hatten auch Diebesgut aus diesem Fahrzeug bei sich. Nach Beendigung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden alle vier den Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.