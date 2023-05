Kind von Pkw erfasst

Nr. 0845

Gestern Abend wurde ein 4-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw im Wedding verletzt. Laut Aussage eines Zeugen sei das Kind gegen 20 Uhr auf der Barfusstraße vom Gehweg zwischen den geparkten Autos auf die Fahrbahn getreten. Eine 48-jährige Autofahrerin befuhr zeitgleich mit einem Personenkraftwagen die Barfusstraße in Richtung Aroser Allee und stieß mit dem Kind zusammen. Alarmierte Rettungskräfte stellten bei dem Kind Verletzungen am Kopf und am Oberkörper fest und brachten es in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernimmt die weiteren Ermittlungen.