Einbruch verhindert - Festnahme

Nr. 0830

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 54 nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Neukölln fest, nachdem dieser versuchte in ein Café an der Karl-Marx-Straße einzubrechen. Nach bisherigen Ermittlungen filmte eine Überwachungskamera einen 34-jährigen Verdächtigen gegen 23 Uhr beim Hebeln an einem Schaufenster. Der dadurch ausgelöste stille Alarm erreichte den Inhaber des Cafés, welcher den Tatverdächtigen gegen Mitternacht erneut vor seinem Geschäft sah und auf die Hebelspuren am Fenster ansprach. Der Mann bestritt den Vorwurf und entfernte sich Richtung Jonasstr., wo er gegen 0.30 Uhr wiederrum von dem Cafébesitzer entdeckt wurde. Diesmal alarmierte der Geschäftsinhaber die Polizei, welche den mutmaßlichen Einbrecher noch vor Ort festnahm. Bei der Durchsuchung fanden und beschlagnahmten die Dienstkräfte Einbruchswerkzeug sowie Betäubungsmittel. Anschließend ging es für den Mann zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, von wo aus er den ermittelnden Kolleginnen und Kollegen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 5 (City) übergeben wurde.