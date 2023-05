Versuchte Körperverletzung und antisemitische Beleidigung

Nr. 0828

Gestern Nachmittag wurde ein 45-Jähriger in Marzahn durch zwei unbekannte Tatverdächtige antisemitisch beleidigt. Gegen 17.45 Uhr saß der Geschädigte auf einer Parkbank vor seinem Wohnhaus in der Allee der Kosmonauten, als zwei Männer unvermittelt auf ihn zukamen und ihn antisemitisch beleidigten. Der Geschädigte begab sich daraufhin schutzsuchend in einen nahegelegenen Hauseingang. Einer der beiden Männer folgte dem Geschädigten und versuchte diesen dann mehrfach zu schlagen und zu treten. Der 45-Jährige konnte dem Angriff ausweichen und blieb unverletzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit einem E-Roller in unbekannte Richtung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.