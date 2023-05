Explosion auf Spielplatz

Nr. 0816

Gestern Mittag kam es auf einem Spielplatz in Lichtenberg zu einer Explosion. Gegen 13 Uhr befand sich eine 40-köpfige Kita-Gruppe, darunter 33 Kinder, auf einem Spielplatz in der Dolgenseestraße. Plötzlich explodierte direkt neben den Kindern im Sandkasten ein unbekannter Gegenstand. Durch die Explosion wurde niemand verletzt. Ersten Ermittlungen nach handelte es sich bei dem Gegenstand um ein pyrotechnisches Erzeugnis, das aus einem der angrenzenden Wohnhäuser auf den Spielplatz geworfen wurde. Die Ermittlungen wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung dauern an.