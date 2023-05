Radfahrerin nach Dooring-Unfall mit Autotür verletzt

Nr. 0804

Gestern Mittag wurden in Lichterfelde Polizeikräfte zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin gerufen. Die 63-Jährige soll nach dem bisherigen Ermittlungsstand gegen 13.40 Uhr die Jägerstraße in Fahrtrichtung Oberhofer Platz befahren haben. Als sie an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen einer 52-Jährigen vorbeifuhr und diese ihre Fahrertür öffnete, soll es zu einem Zusammenstoß mit der Tür gekommen sein. Die Radfahrerin stürzte und musste mit Verletzungen am Kopf und am Arm in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernimmt eine Fachdienststelle für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).