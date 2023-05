Unbekannte Person gibt Schüsse auf Mann ab

Nr. 0802

Kurz vor 0 Uhr in der vergangenen Nacht wurde ein 41-Jähriger in Friedrichsfelde von einer unbekannten Person durch Schüsse an einem Bein verletzt. Laut Aussagen einer Zeugin habe sie gegen 23.45 Uhr im Rosenfelder Ring mehrere Knallgeräusche gehört. Kurze Zeit später habe sie der verletzte 41-jährige Mann angesprochen und darum gebeten, die Polizei zu alarmieren. Die Person, die die Schüsse abgegeben hat, konnte unerkannt flüchten. Die Verletzungen des Mannes werden in einem Krankenhaus behandelt, in dem er stationär verblieb. Die noch anhaltenden Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.