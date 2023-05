Helfer fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0796

Gestern Abend kam es in Mahlsdorf zu einer sexuellen Belästigung einer Mutter im Beisein ihrer zwei Kinder. Laut Zeugenaussagen soll ein 42-Jähriger gegen 21.45 Uhr die 32-jährige Frau an der Tram-Haltestelle Treskowstraße Ecke Waldowstraße angesprochen und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Ein Mann soll auf die Situation aufmerksam geworden sein und den 42-Jährigen aufgefordert haben, die Frau in Ruhe zu lassen. Der offensichtlich alkoholisierte Mann soll den 34-jährigen Helfer daraufhin fremdenfeindlich beleidigt haben. Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 33 stellten die Personalien des 42-Jährigen fest, der einen Atemalkoholtest verweigerte. Eine Blutentnahme wurde seitens der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Im Anschluss konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen einer Beleidigung auf sexueller Grundlage sowie wegen Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.