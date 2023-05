Verkehrsunfall mit verletzter Person

Nr. 0791

Gestern Nachmittag kam es in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem sich ein 25-Jähriger verletzte. Nach Zeugenaussagen sei es gegen 16.40 Uhr im Kreuzungsbereich An der Urania/ Kleiststraße/ Lietzenburger Straße/ Martin-Luther-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Fahrzeugführer und einer 20-jährigen Fahrzeugführerin gekommen. Der 25-jährige Pkw-Fahrer sei von der Kleiststraße nach links in die Lietzenburger Straße abgebogen und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der Geradausfahrenden, 20-jährigen Pkw-Fahrerin, die aus Richtung des Wittenbergplatzes die Kleiststraße in Fahrtrichtung Nollendorfplatz befuhr. Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus zur stationären Aufnahme gebracht. Der Kreuzungsbereich musste kurzzeitig abgesperrt werden. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).