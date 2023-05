Fußgängerin angefahren und verletzt

Nr. 0703

In Kreuzberg wurde heute früh eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 53-jährige Taxifahrer gegen 5.30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Zossener Straße von der Blücherstraße kommend in Richtung Bergmannstraße und erfasste die 27-Jährige, die die Fahrbahn auf einem Zebrastreifen überquerte. Durch den Aufprall und den Sturz erlitt die Fußgängerin Prellungen am ganzen Körper. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.