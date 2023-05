Frau schreitet ein und wird geschlagen

Nr. 0702

Mehrere Fahrgäste schritten gestern Abend ein, als ein Mann eine Frau in einem Bus in Steglitz beleidigte. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 30-jährige Mann gegen 21 Uhr an der Haltestelle Filandastraße in einen Bus der Linie 282 in Richtung Mariendorf und beleidigte eine sich im Bus befindliche unbekannt gebliebene Frau rassistisch und fremdenfeindlich. Als eine 38-jährige Mitfahrende zusammen mit weiteren Fahrgästen einschritt, schlug der Tatverdächtige der 38-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Sie hatte keine Schmerzen und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Beim Eintreffen der alarmierten Polizistinnen und Polizisten war die Beleidigte nicht mehr am Ort. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von über 1,8 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen und der Feststellung seiner Personalien konnte der 30-Jährige seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.