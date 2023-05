An Demenz erkrankte Frau vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0697

Mit der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) nach einer an Demenz erkrankten Frau. Die 85 Jahre alte Frau Eva Maria Maslowska wird seit Dienstag, den 2. Mai 2023 vermisst. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ die Seniorin vor 9 Uhr ihre Wohnung in Wilmersdorf. Möglicherweise wollte sie einkaufen gehen und hat anschließend nicht mehr nach Hause gefunden. Sie bewegt sich zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt und wird wie folgt beschrieben:

85 Jahre alt

sehr schlanke Figur

hat graues, mittellanges Haar

trägt eine schwarze Jeanshose, schwarze Stiefeletten, einen braunen Mantel sowie eine weiße Wollmütze

möglicherweise hat sie auch eine beige Einkaufstasche aus Leder dabei

Frau Maslowska ist an stark ausgeprägter Demenz erkrankt und es ist unklar, ob sie noch ihren Namen sagen kann. Sie hat keine Personalpapiere dabei.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat die Vermisste seit dem 2. Mai 2023 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664-271100 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.