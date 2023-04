Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen

Nr. 0650

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Tiergarten fest. Anwohnende der Straße Lützowplatz wurden, so der derzeitige Kenntnisstand, gegen 0.50 Uhr auf drei Personen aufmerksam. Zwei sollen über einen Balkon in eine Wohnung im 1. Stock eingebrochen sein, während ein dritter Schmiere stand. Daraufhin alarmierten die Anwohnenden die Polizei. Als mehrere Zeuginnen und Zeugen die Tat bemerkten, flüchteten die drei Männer. Während zwei unerkannt entkamen, sprang einer vom Balkon etwa fünf bis sechs Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei. Die eingetroffenen Einsatzkräfte trafen den 41-Jährigen im Hinterhof des Hauses an und nahmen ihn fest. Wegen seiner durch den Sprung erlittenen Verletzungen kam er zur stationären Aufnahme und Behandlung zunächst in ein Krankenhaus. Ob das Trio aus der Wohnung etwas erbeutet hat, ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.