Kradfahrer mutmaßlich alkoholisiert und unter Drogen

Nr. 0630

In der vergangenen Nacht stürzte ein Kradfahrer in Haselhorst bei einem Verkehrsunfall und verletzte sich dabei am Fuß. Polizeibeamte wurden kurz vor Mitternacht auf den zu schnell fahrende 33-Jährigen aufmerksam, als er von der Ruhlebener Straße nach rechts in die Klosterstraße abbog und in Richtung Falkenseer Platz weiterfuhr. In der Straße Am Juliusturm ignorierte er das Haltsignal der Polizeibeamten, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 33-Jährige verletzte sich am Fuß und kam in ein Krankenhaus. Dort gab der Fahrer an, dass er Alkohol getrunken und zuvor auch Drogen konsumiert habe. Einen Führerschein besitze er nicht. Am Unfallort konnten die Polizisten feststellen, dass das Krad für den Straßenverkehr nicht zugelassen ist und die angebrachten Kennzeichen zuvor gestohlen wurden. Nun muss er sich unter anderem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.