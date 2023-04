Mann geschlagen und homophob beleidigt

Nr. 0603

In der vergangenen Nacht kam es in Schöneberg am U-Bahnhof Wittenbergplatz zu einem Streit zwischen einem Unbekannten und einem 40 Jahre alten Mann. Nach ersten Erkenntnissen sei es gegen 22 Uhr im Zug der U-Bahnlinie U1 in Fahrtrichtung Uhlandstraße zunächst zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern gekommen. Als die U-Bahn in den Bahnhof Wittenbergplatz einfuhr, habe der Unbekannte den 40-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn anschließend homophob beleidigt. Um weitere Konfrontationen zu verhindern, bestieg der 40-Jährige wieder den Waggon. Der unbekannte Täter verließ den Bahnsteig in Richtung Ausgang. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen nicht mehr antreffen. Der 40 Jahre alte Mann erlitt eine Platzwunde am Auge und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.