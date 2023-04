Antisemitische Beleidigung im Bus - Betroffene und Zeugen gesucht

Nr. 0593

Zu einem Vorfall in einem BVG-Bus in Charlottenburg am Dienstag, den 18. April 2023 hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand soll eine Frau gegen 13.20 Uhr in einem Bus der Linie 100 in Richtung Alexanderplatz von einem männlichen Fahrgast antisemitisch beleidigt worden sein. Sie alarmierte über den Busfahrer die Polizei, entfernte sich aber vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Polizei Berlin sucht nunmehr die Betroffene sowie Zeuginnen und Zeugen zu dem Vorfall.

Wer wurde am 18. April 2023 gegen 13.20 Uhr im Bus der Linie 100 in Richtung Alexanderplatz beleidigt?

Wer kann Angaben zu dem geschilderten Vorfall machen?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des noch unbekannten Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per E-Mail an lka535@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.