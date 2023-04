Feuer in Wohnheim gelegt

Nr. 0577

Gestern Nachmittag nahmen Polizeieinsatzkräfte einen Mann fest, der Feuer in einem Wohnheim in Pankow gelegt haben soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 15 Uhr zu dem Brand im dritten Obergeschoss des Wohnheims an der Straßburger Straße, wobei der mutmaßliche Täter vom Ort flüchtete. Dabei soll er einer ihm entgegengekommenen Zeugin gesagt haben, dass er das Feuer gelegt habe. Einige Bewohner versuchten mit einem Feuerlöscher den Brand selbstständig zu löschen, bevor die Feuerwehr eintraf und die Löscharbeiten übernahm. Verletzt wurde niemand, jedoch sind mehrere Wohnungen der Unterkunft derzeit nicht bewohnbar. Gegen 19.30 Uhr kehrte der Tatverdächtige zur Unterkunft zurück. Entsandte Einsatzkräfte nahmen den 22-Jährigen daraufhin am Ort fest. Wegen seiner Verhaltensauffälligkeit brachten diese ihn in ein Krankenhaus, wo er nach der Vorstellung bei einem Arzt, stationär in einer psychiatrischen Abteilung untergebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.