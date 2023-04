Auseinandersetzung in Wohnung

Nr. 0575

In den gestrigen Abendstunden kam es in einer Hellersdorfer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gemäß derzeitigem Kenntnisstand nahmen ein 35-Jähriger sowie ein 63-Jähriger in der Wohnung des Älteren in einem Mehrfamilienhaus am Kummerower Ring alkoholische Getränke zu sich, als sich dabei gegen 20.30 Uhr ein Streit entwickelte. In der Folge erlitt der Jüngere mehrere Schnitt- und Stichverletzungen, die so erheblich waren, dass er in ein Krankenhaus kam und dort operiert werden musste. Eine Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der Ältere erlitt hingegen nur leichte Verletzungen an Arm und Kopf, bevor er die Polizei alarmierte.

Die Einsatzkräfte nahmen den 63-Jährigen fest und überstellten ihn der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3, welche die weiteren noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.