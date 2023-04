Gefährliche Körperverletzung vor Imbiss – Wer kennt diese Personen?

Nr. 0550

Mit der Veröffentlichung eines Standbildes bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Sowohl die abgebildete Frau als auch der Mann stehen im Verdacht, am Dienstag, den 11. Oktober 2022 gegen 0.30 Uhr, in Friedrichshain fünf 19-Jährige verletzt zu haben. Auf dem Gehweg schlugen und traten beide Tatverdächtige zwei Männer und drei Frauen, die sich gemeinsam vor einem Imbiss in der Warschauer Straße aufhielten. Die Kopf- und Rumpfverletzungen der Männer wurden von alarmierten Rettungskräften ambulant am Ort behandelt. Die Kopf- und Beinverletzungen der Frauen mussten ärztlich nicht versorgt werden.