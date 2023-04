Verkehrsunfallflucht endet im Alleinunfall

Nr. 0537

Heute früh kam es in Marzahn zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen ein Mann verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 63-jähriger Autofahrer gegen 4.45 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der Landsberger Allee in Richtung Rhinstraße unterwegs, als er ohne Ankündigung in den linken Fahrstreifen wechselte und dabei mit dem dort fahrenden Pkw eines 32-Jährigen kollidierte und diesen beschädigte. Der 32-Jährige blieb dabei unverletzt. Nach diesem Verkehrsunfall setzte der 63-jährige Mann seine Fahrt ohne anzuhalten fort, kam auf der Landsberger-Allee-Brücke nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte zwei Verkehrsschilder und hielt schließlich an. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Geflüchteten einen Wert von mehr als drei Promille. Aufgrund von Schmerzen im Oberkörper wurde der alkoholisierte Mann mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, in dem ihm auch Blut abgenommen wurde. Der Führerschein des 63-Jährigen wurde von den Polizeikräften beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).